Football Leaks, accordo Ronaldo-Nike: il contratto è da Paperone

Un accordo faraonico. Così si potrebbe definire il contratto che legherebbe Cristiano Ronaldo a Nike fino al 2026. Un accordo da 162 milioni di euro. Questa è la cifra rivelata dai documenti di Football Leaks pubblicati dal quotidiano Der Spiegel. E a questa somma vanno aggiunti anche 4 milioni di bonus per la vittoria di premi individuali come il Pallone d’oro. Secondo quanto riportato dalla Bild, inoltre, il fuoriclasse portoghese avrebbe un ulteriore vincolo: “Finché giocherà per un club di categoria A, dovrà essere pagato 16,2 milioni di euro ogni anno”. Insomma, una condizione decisamente onerosa. Nike non ha voluto commentare le indiscrezioni.