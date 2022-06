A 39 anni morto ex attaccante Omolade. A Treviso diede calcio al razzismo

Lutto nel mondo del calcio per la morte improvvisa di Akeem Omolade Oluwuashegun, 39enne attaccante ex Torino che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia dell'Altofonte nella prima categoria siciliana. Una morte attualmente senza un motivo ben preciso visto che il calciatore è stato trovato nella sua auto senza vita. Come riporta Palermo Today, il calciatore nigeriano è stato trovato morto questa mattina in una Peugeot in via Martoglio, a Ballarò. Il corpo non presentava lesioni esterne: esclusa quindi la morte violenta. Omolade aveva giocato anche in Serie A col Torino ma anche con il Treviso ed era diventato il testimonial della lotta al razzismo nel mondo dello sport. Nel 2001 i compagni del club veneto si dipinsero il volto di nero per solidarietà dopo che gli ultrà si erano schierati contro il suo acquisto. Accadde il 26 maggio del 2001, a Terni: Ternana-Treviso, campionato di serie B. Entrò in campo al minuto ventidue della ripresa. La prima cosa che sentì fu un coro: “Il negro non lo vogliamo”. Abbozzò uno scatto, rincorse un avversario, andò in contrasto, perse il pallone. Cercò di fare finta di niente. Ma il coro non smise: “Il negro non lo vogliamo”. Erano una trentina, ma si fecero sentire: il resto del pubblico dello stadio Liberati di Terni rimase in silenzio. I giornali rispolverarono il vecchio ritornello dei “soliti imbecilli da non confondere con la maggioranza dei tifosi”. Lui disse solo: “Peccato: mi hanno fatto stare male”. Sette giorni dopo i compagni del Treviso si dipinsero la faccia di nero e contro il Genoa scesero in campo che sembravano tanti Omolade. Era un modo pulito per dire: noi siamo con te.