A Messi il FIFA The Best, Ronaldo: “Dopo la notte c’è l’alba”

E’ la notte di Leo Messi. L’argentino vince il FIFA The Best, il riconoscimento per il miglior giocatore dell’ultima stagione. Un premio che potrebbe diventare un trampolino verso la vittoria del Pallone d’oro. Cristiano Ronaldo non era presente alla cerimonia ed ha postato sui propri canali social una foto con una scritta quantomeno sospetta: “Pazienza e persistenza sono due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto ciò che è grande oggi è iniziato in piccolo. Non puoi fare tutto, ma fai tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l’alba”. Un messaggio rivolto al grande rivale?