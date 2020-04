A tutto Aguero: “Non capisco chi critica Messi in Nazionale. Mio futuro? Non ci penso ma…”

Sergio Aguero si racconta e lo fa ai microfoni di Tyc Sports. L’attaccante del Manchester City ha affrontato diversi temi legati alla squadra Nazionale e al suo futuro anche nel club. In modo particolare il Kun ha difeso Lionel Messi, spesso criticato per alcune prestazioni con la maglia dell’Albiceleste.

MESSI – “Qualsiasi squadra ti può rendere difficile una partita in campo”, ha spiegato Aguero. “Siamo molto tristi di perdere quando giochiamo con l’Argentina. Soffriamo molto ed è difficile per noi dopo le sconfitte. Sono con Messi da tempo con l’Argentina e non capisco quelli che lo criticano per le sue gare con la Nazionale. È il primo a soffrire per le sconfitte ma continua a venire nella squadra Nazionale e dare il massimo”, ha proseguito l’attaccante relativamente all’ultima apparizione della squadra al Mondiale in Russia del 2018.

FUTURO – Con il contratto in scadenza nel 2021, Aguero ha poi parlato del proprio futuro: “Per il momento non sto pensando a cosa fare. Con questa situazione, tutte le società stanno avendo dei problemi così come ci sono delle problematiche anche in merito alle chiusure delle stagioni. Ci saranno dei giocatori ai quali scadrà il contratto, ma continueranno a vestire la maglia di quella squadra. Non so cosa potrà succedere. Ora la priorità è quella di chiudere l’annata in qualche modo. Poi penseremo a cosa succederà anche in vista del Mondiale del 2022”, ha concluso Aguero.