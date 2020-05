A tutto Benatia: “Viviamo come robot. Allegri? Ogni tanto sparava stro****e ma…”

Nel corso della diretta Instagram in compagnia di Blaise Matuidi, Medhi Benatia ha parlato a lungo dell’isolamento per il coronavirus ma anche di Massimiliano Allegri e delle caratteristiche del suo ex compagno di squadra francese. Simpatici alcuni scambi di battute tra i due davvero molto coinvolgenti.

AMICI – “Ricordo quando ti hanno lanciato al Troyes, poi non ti hanno più tolto dalla squadra”, ha detto Benatia a Matuidi esaltandone le doti: “Ricordo quello che diceva Allegri, che ogni tanto sparava str***ate, ma su di te diceva che ti si capiva dalla faccia che eri un giocatore che giocava 30, 40, 50 partite con tutte le squadre in cui è stato. Quindi uno essenziale in tutte le squadre e per tutti gli allenatori. Ne abbiamo parlato spesso, hai fatto anni pazzi in cui hai segnato 15 gol. Sei un top player”.

ISOLAMENTO – Non poteva mancare anche un confronto su questo momento di reclusione dovuto all’emergenza coronavirus: “Non abbiamo mai visto niente di simile prima. Prima non avevamo il tempo, vivevamo come robot e la gente non lo capisce. Soprattutto in Europa”, ha detto Benatia in riferimento alla routine ferrea dei calciatori durante la regolare stagione.