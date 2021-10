A tutto Benzema: “Voglio vincere con la Francia. Mbappé giocherà al Real Madrid”

Il centravanti di Francia e Real Madrid a 360°

AMBIZIONE - Tornato a vestire la maglia della Francia dopo diversi anni, Benzema ha le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere: "Sono tornato in Nazionale per vincere un titolo", ha detto l'attaccante che è stato richiamato in Nazionale all'Europeo da Didier Deschamps e spera di poter alzare il suo primo trofeo con la Francia magari già a partire dall Final Four di Nations League di questo mese.

CLUB E PREMI - Passando al Real Madrid, il bomber coglie l'occasione per parlare del connazionale Kylian Mbappé accostato da tempo proprioai blancos: "Mbappé al Real? Lo ha detto lui stesso che vuole provare altro, quindi un giorno giocherà per il Real Madrid. Non so quando accadrà, ma è solo questione di tempo". E a livello di trofei personali: "Pallone d'Oro? Se uno è ambizioso deve pensarci sempre, ma non deve diventare un'ossessione che ti porta a concentrarti solo su te stesso, devi vincerlo per quello che sei e ciò che fai sul campo per la squadra", ha detto Benzema.