A tutto Boniek: “Piatek gestito male dal Milan. Milik alla Juventus? Con la fiducia del mister può fare grandi cose…”

Intervistato dal Corriere dello Sport Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha parlato a 360° del calcio italiano e dei giocatori polacchi al centro di diversi rumors di mercato. Su tutti Arek Milik e Krzysztof Piatek.

Boniek: “Piatek gestito male al Milan. Milik può fare le fortune di ogni squadra se…”

Parlando di centravanti polacchi, Boniek si è soffermato su Piatek di recente accostato alla Fiorentina: “È un grosso attaccante. Ha avuto un momento di difficoltà, è vero, ma niente di diverso rispetto a quanto succede in quasi tutte le situazioni sportive. Quella sua prima crisi, secondo me, è stata gestita male al Milan. Piatek resta un centravanti molto valido, in grado di fare sempre diversi gol”. E su Milik e le voci che lo vorrebbero alla Juventus: “Con la fiducia dell’allenatore, Milik può fare le fortune di ogni squadra. Arek è un attaccante capace di giocare in qualsiasi squadra al mondo, ci ho parlato ma non entro nel dettaglio”. E a proposito di Juventus e dell’arrivo di Pirlo sulla panchina: “A me piacciono le scommesse di questo tipo, mi è capitato di farne in passato indirizzando anche io l’attenzione su allenatori giovani. La Juventus, col Bayern Monaco, è uno dei due primi club al mondo per organizzazione: Pirlo avrà il sostegno di tutti e già questo sarà un buon punto di partenza. La Champions? Non è andata per il verso giusto”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE