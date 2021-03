A tutto De Ligt: “Buffon ha la testa di un 29enne. Imparo da CR7. E sull’italiano…”

Non solo il racconto della sua bellissima fidanzata AnneKee, adesso Matthijs De Ligt parla in prima persona e lo fa ai microfoni del Telegraph raccontando alcuni aspetti della sua esperienza con la maglia della Juventus. Il difensore olandese ha affrontato diversi temi legati alla squadra e ai compagni in bianconero.

De Ligt a 360°

Il racconto del difensore parte dalla scelta di approdare alla Juventus: “Ho fatto come a scuola in matematica: ho messo a confronto pro e contro, alla fine ho scelto la Juventus. In ogni partita devo dimostrare di essere all’altezza”, ha spiegato De Ligt. “Se puoi difendere in Italia, puoi farlo ovunque. Sono dove voglio essere, dove posso imparare di più. In squadra ci sonno giocatori di esperienza come Chiellini e Bonucci, ma anche Buffon e Ronaldo. Guardo cosa fa Cristiano, come si tiene in forma. Gli chiedo consigli”.

E a proposito di giocatori esperti, ecco un pensiero su Buffon: “Gigi potrebbe essere mio padre. Ma è il modo in cui si comporta. Non è quello di uno che ha il doppio dei miei anni. Per questo penso sia la sua forza e il motivo per cui ancora gioca. Ha la testa di un ventinovenne”.

Dal portierone italiano ad un altro compagno Aaron Ramsey con il quale De Ligt ha legato subito: “Forse sono stato più io ad aiutare lui ad ambientarsi che viceversa. Ho anche imparato l’italiano prima di lui. Però, in generale, ci siamo aiutati a vicenda sì…”.