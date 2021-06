A tutto Grifo: “Esclusione da Europeo ha fatto male ma contento dell’esperienza”

L'italiano del Friburgo non è stato convocato per Euro 2020

CLUB E NAZIONALE - "Le due reti che ho segnato a novembre? Quei due gol contro l'Estonia hanno segnato una giornata indimenticabile per me e per la mia famiglia. Ho fatto piangere di felicità i miei genitori, che in questi 28 anni di vita non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Non potrò mai smettere di ringraziarli". Sul percorso fatto in stagione con grandi prestazioni col club, il Friburgo: "La stagione col Friburgo è stata emozionante. Non eravamo partiti troppo bene, riscontrando delle difficoltà nelle prime tre-quattro partite, ma abbiamo progressivamente ingranato la giusta marcia fino ad arrivare vicini alla qualificazione alle prossime coppe europee. Peccato, perché a un certo punto ci era venuta proprio voglia di giocare l'Europa League, ma l'obiettivo salvezza è stato raggiunto e anche per quanto mi riguarda le cose sono andate bene con 9 gol e 10 assist in 33 presenze. D'altronde, se la squadra fa bene, faccio bene pure io".