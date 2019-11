A tutto Nainggolan: “A Cagliari per mia moglie e per far ricredere chi non ha puntato su di me. Sul futuro…”

Radja Nainggolan si racconta a Eleven Sports. Il centrocampista del Cagliari ha parlato della sua vita, calcistica e non. Inter, Belgio e ritorno in Sardegna con particolare attenzione alla famiglia e al futuro.

SCELTA – Sull’addio all’Inter e il ritorno in Sardegna, al Cagliari: “Avevo offerte dalla Fiorentina e da tante altre squadre, ma il problema di mia moglie ha reso la scelta decisamente più semplice: ho scelto di andare in una squadra di cui conoscevo i metodi e nella città natale di mia moglie”. “Inter? Voglio dimostrare che hanno fatto un errore. I buoni risultati sono una grande vittoria per me”.

FUTURO – “Finire la carriera a Cagliari? Non ci penso ancora, ma ho comprato casa qui: potrei vivere ad Anversa, ma potrebbe non essere una buona opzione per il futuro dei miei figli”. E poi, naturalmente, le condizioni di sua moglie Claudia: “Sta combattendo, ma la strada è ancora lunga. Dovremo aspettare la fine della chemioterapia per vedere se ci sono complicazioni. Ma per adesso sta andando tutto bene”.

NAZIONALE – Capitolo Belgio, in cui Nainggolan non pensa di poter tornare: “Ho fatto la mia scelta e la rispetterò. Posso dire che non sono sempre stato accettato. La gente dice che forse il problema sono io visto che non ho giocato né con Wilmots, né con Martinez: ma se chiedi ad ogni giocatore, ti risponderà che non ho mai causato problemi. Probabilmente non ero il preferito dell’allenatore”. E sull’attuale ct Roberto Martinez: “Preferisco quando un allenatore mi dice le cose in faccia, lui l’ha fatto ma dopo diverso tempo: mi disse di non potermi dare lo stesso ruolo che avevo a Roma e che non aveva intenzione di portarmi in panchina perché avrei causato problemi; una spiegazione che ha davvero poco valore. Tutte le volte che ero in panchina non ho mai causato problemi: quindi è davvero pazzo”.