A tutto Neymar: “Verratti come Xavi e Iniesta. Il mio primo gol col Brasile…”

Redazione ITASportPress

Neymar si racconta a Repubblica. Brasile, Psg e il suo Red Bull Neymar Jr's Five. Il brasiliano ha avuto modo di parlare a 360° descrivendo quello che per lui significa giocare a calcio e quali siano le sue emozioni ogni volta che scende in campo con la Nazionale e non solo. Un pensiero anche ai suoi compagni con un complimenti di altissimo livello per Marco Verratti.

VERRATTI - Proprio sull'italiano, Neymar ha detto: "Chi mi ha sorpreso di più in Francia? Sono due i giocatori: Mbappé e Verratti. Mbappé è giovane, veloce. Un grande calciatore. Ma chi mi ha sorpreso di più è stato Verratti. Marco è un genio. Sapevo che era un grande giocatore ma non sapevo fosse spettacolare. È uno dei centrocampisti migliori con cui io abbia mai giocato, insieme a Xavi e Iniesta".

MESSI - "Cosa provo ora che il mio amico Messi è al Psg? Sono molto contento che sia venuto. Oltre ad essere un asso, un genio assoluto è anche un mio caro amico. Quando hai un amico dalla tua parte è tutto più bello nel corso della giornata. Speriamo di fare la storia al Psg come abbiamo fatto al Barcellona".

BRASILE - Non poteva mancare un pensiero alla Nazionale brasiliana e a Pelé: "Il primo gol col Brasile? Mi ricordo l'esultanza in ginocchio. Ho ringraziato Dio per tutto quello che mi ha dato. Tutto è avvenuto molto velocemente ma è uno dei momenti più belli della mia carriera. Prima gara con la Nazionale e primo gol". "Cosa vuol dire Pelé per me e il suo record di gol da superare? Pelé è il calcio. Il Re del calcio, un idolo. Mi piacerebbe raggiungere il record del maggior numero di gol col Brasile. Mi piacerebbe perché fatto con la maglia del mio Paese".