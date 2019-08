A tutto Pjanic: “Nainggolan sia più intelligente. Totti e De Rossi via dalla Roma? Non capisco…”

Interessante intervista rilasciata da Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, a Vanity Fair. Il bosniaco si è soffermato in modo particolare sui compagni del passato ed in modo specifico di Radja Nainggolan, Francesco Totti e Daniele De Rossi, colleghi ai tempi della Roma.

Non solo, Pjanic ha parlato anche di Massimiliano Allegri e delle stagioni vincenti vissute in bianconero insieme: “Se ci siamo mai scornati? Certo, è normale. È uno che ti dice le cose in faccia, e lo stesso faccio io. Allegri mi prende in giro, sostiene che appena arrivato dalla Roma non fossi in grado di fare passaggi più lunghi di cinque metri, e che se sono diventato un grande calciatore lo devo solo a lui. Ma quando dice d’essere stato il più forte centrocampista italiano della storia, a quel punto sono io a ridere. Con lui ho un gran rapporto, ci sentiamo spesso”. “Cosa farà in futurp? Ora vuole solo riflettere un po’. E quando avrà deciso, non avrà problemi a trovare una grande squadra”.

CONSIGLIO – Dall’ex tecnico ad un ex compagno, Nainggolan: “Per Radja mi spiace, so che ragazzo e che calciatore è. Ma ogni tanto commette degli sbagli, è troppo diretto e troppo aperto, dovrebbe essere più intelligente e più discreto. Certo ha vissuto tutta la carriera così, e forse riesce a dare il meglio di sé proprio in queste situazioni. Spero possa uscirne presto”.

ROMA – E a proposito della ex squadra, la Roma Pjanic parla anche di De Rossi e Totti: “Il loro addio? Non me ne capacito. Li ho sentiti e ne abbiamo parlato: sono dispiaciuti e loro stessi faticano a darsi una spiegazione. Totti ha voluto tirarsi fuori da una situazione che non gli stava bene. Ma so che ci sta male. Quello che hanno fatto a De Rossi, poi, è davvero un mistero. Quando vedi partire i più bravi, anno dopo anno, ti fai delle domande. E alla fine ti stufi”.