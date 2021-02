A tutto Pogba: “Devo usare la mia influenza per aiutare le persone. Amo i tatuaggi, ma solo sugli altri…”

Interessante intervista rilasciata nelle scorse ore da Paul Pogba a Soccerbible. Il francese del Manchester United ha voluto affrontare alcuni temi extra calcio legati alla sua popolarità e al suo modo di essere. Il Polpo ha dato molta importanza a ciò che un calciatore del suo livello può rappresentare per le persone meno fortunate.

A tutto Pogba

“Devi sempre sapere dove stai andando ricordandoti da dove sei venuto”, ha detto Pogba riferendosi al successo che negli anni lo ha visto diventare uno dei calciatori più forti e in vista del panorama calcistico mondiale.

Proprio sulla sua posizione e visibilità: “Quando vedi un bambino che è malato, gli mandi un messaggio e puoi cambiare la sua vita. Puoi essere così influente, quindi devo usare tutto questo. Devo usarlo per aiutare le persone se posso, perché il mio tempo passerà. Oggi sono Paul Pogba, ma domani non sono nessuno”.

Spostandosi poi su temi più “leggeri”, il Polpo ha raccontato: “Se mi piacciono i tatuaggi? Certo che sì, ma devo dire che mi piace soprattutto vederli sulle altre persone. Alcuni li amano e seli fanno, io non ne ho ma amo vederli davvero. Penso che a volte chi li ha sembri un po’ malato ma se ama questo genere di cose è giusto che continui a fare ciò che lo fa stare bene”. “Ognuno è diverso, si ha bisogno di essere felici con se stessi. Per avere successo devi essere un po’ diverso, o pensare in modo diverso, e mi piace pensare che tante delle celebrità siano diventati tali per questa diversità”.