A Vicenza il funerale di Paolo Rossi poi la salma sarà cremata

I funerali di Paolo Rossi saranno celebrati sabato mattina nel Duomo di Vicenza, città dove l’ex calciatore aveva trovato la sua grande consacrazione a livello nazionale con la maglia del Lanerossi arrivato secondo in campionato nella stagione 76/77. Tutta la città vicentina si sta mobilitando per le esequie al campione del mondo con l’Italia nel mondiale del 1982. ”Stiamo cercando di capire come organizzare un evento di tale portata in questo momento” ha detto il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Domani mattina la salma di Paolo Rossi sarà trasferita dall’obitorio dell’ospedale Le Scotte di Siena, dove era ricoverato dopo l’aggravamento della malattia che gli era stata diagnosticata nella scorsa primavera, fino a Vicenza. La camera ardente è stata allestita all’interno della struttura, ma seguendo le disposizioni di contenimento del coronavirus è aperta soltanto a parenti e amici stretti. Nelle sale antistanti all’ingresso ci sono numerose persone, tra cui diversi amici del calciatore. Dopo la cerimonia il corpo di Paolo Rossi sarà cremato e l’urna starà sempre accanto alla famiglia.