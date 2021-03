Aaron Ramsey all’Aston Villa ma… è solo un caso di omonimia con il centrocampista della Juventus

Aaron Ramsey all’Aston Villa. Ebbene sì, la firma è ufficiale. Ma niente panico, specie per i tifosi della Juventus, non si tratta del centrocampista gallese ex Arsenal. Infatti, quello dei Villans, è un giovanissimo talento dell’Accademia e non ha nulla a che fare con il più esperto e noto calciatore ora in Italia.

Aaron Ramsey all’Aston Villa: caso di omonimia

Aaron Ramsey ha davvero firmato per l’Aston Villa ma non parliamo del centrocampista della Juventus, bensì solo di un suo ominimo. Si tratta di un giovane calciatore di 18 anni in forza all’Under 23 del club inglese al suo primo contratto da professionista.

Il ragazzo fa parte dell’Accademia dei Villans dagli Under 9 ed è fonte di orgoglio per la società. Nessun errore, bensì un omonimo del trequartista gallese della Juventus. Quello dei villans è un centrocampista di 18 anni attualmente in forza nell’Under 23. Mark Harrison, direttore tecnico del club, ha dichiarato come si apprende dal sito ufficiale del club: “Siamo felici che abbia firmato il suo primo contratto da professionista essendo con noi dalla squadra Under 9. Aaron è diventato un titolare nella squadra U23 oltre ad essere uno che ha capitanato l’Inghilterra a livello giovanile. Recentemente si è anche allenato regolarmente con la prima squadra”.