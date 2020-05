Abete: “Si potrebbe non assegnare lo scudetto. Playoff? Un’alternativa”

Il calcio italiano è alle prese con l’organizzazione della ripartenza. Ancora non è chiaro se sarà possibile terminare senza problemi la Serie A. Il vice presidente dell’Uefa Giancarlo Abete ha espresso il suo parere ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Siamo consapevoli delle difficoltà di questa ripartenza, ma dobbiamo provarci come fanno in tutti i settori. A volte la ripartenza è peggiore del fermo e i costi sono maggiori dei ricavi. Però il Paese deve ripartire per cui speriamo che oggi arrivino notizie positive dal Governo”.

PLAYOFF – Abete commenta anche l’ipotesi di assegnare lo scudetto attraverso i playoff: “Non mi piacciono per la Serie A. Il problema dello scudetto si collega alla necessità del format per i campionati. Non sarebbe la fine del mondo però se per un anno non venisse assegnato. Certo, se fosse una necessità però, i playoff potrebbero essere una valida alternativa”.