Abidal, parla la moglie dopo il tradimento: “Lei diabolica, lui poteva evitare”

La vicenda tra la coppia è venuta a galla a seguito dell'aggressione subita dalla giovane calciatrice

Ha fatto molto discutere quanto accaduto nelle scorse settimane alla calciatrice del Psg Kheira Hamraoui , aggredita in modo violento da alcuni uomini, per motivi ancora tutti da comprendere. Nel corso delle indagini, però, è uscito fuori che l'atleta sia stata l'amante o che abbia avuto ad ogni modo una relazione con Eric Abidal , storico ex giocatore e dirigente del Barcellona. A tal proposito ha parlato per la prima volta a 360° la moglie del francese che a Le Parisien , precisamente a Parisien-Aujourd’hui, ha raccontato la sua visione di quanto avvenuto nella sua vita privata.

EVITABILE - "Mio marito l'ha conosciuta (Kheira Hamraoui ndr) quando era direttore sportivo del Barcellona. Il fatto che lei venisse da Lione, come noi, ci ha avvicinati e mio marito mi aveva chiesto di farle conoscere l'ambiente. Siamo diventati amici, lei ha conosciuto i miei figli. L'ho aiutata ad inserirsi come ho fatto con tanti altri fino a quando non ho scoperto, nel tempo, che si comportava in modo strano e talvolta inappropriato con mio marito e altri uomini", le parole della signora Hayet Abidal. "Quindi ho tagliato i legami, come fanno tutti per proteggere la propria famiglia. Non l'ho mai più sentita... fino a questa storia". E ancora: "Lei è diabolica. Sono devastata. Questa ragazza è venuta a casa mia, le ho aperto le porte di casa mia, l'ho sostenuta durante le sue partite a Barcellona. L'infedeltà è un atto consapevole che un uomo o una donna possono evitare. In questo caso, mio marito non l'ha evitato".