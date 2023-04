Abodi: “Grazia a Lukaku scelta giusta. Plusvalenze Juventus? Problema di sistema”

Le parole del Ministro dello Sport tra caso razzismo verso Lukaku e la vicenda plusvalenze con la Juventus e non solo protagonista.

Si parte da quanto accaduto al centravanti dell'Inter Lukaku, inizialmente squalificato dopo aver "reagito" al razzismo nei suoi confronti e poi successivamente graziato da Gravina in persona con la revoca del provvedimento: "Lukaku? Penso che Gravina abbia preso la decisione giusta. Ci sono momenti nei quali per un principio sacro come il contrasto a ogni tipo di razzismo o antisemitismo credo che si debbano prendere decisioni straordinarie e simboliche".