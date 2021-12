Abraham come Messi nella classifica… dei legni colpiti: tra gli “sfortunati” altri due Serie A

Per un attaccante fare gol è la cosa più importante. Eppure, molto spesso, oltre alle prodezze dei portieri avversari, anche la sfortuna ci si mette di mezzo per evitare la rete. Pali e traverse sono all'ordine del giorno per un bomber ed in modo particolare per alcuni... Nella speciale classifica dei giocatori che hanno colpito più legni nei principali top 5 campionati troviamo diversi volti noti come Tammy Abraham della Roma ma anche Lionel Messi.