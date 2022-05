Abraham regala la finale col Feyenoord alla Roma che batte 1-0 il Leicester

Grande prestazione della squadra capitolina che è arrivata in finale di Conference League

Con un gol di Abraham nel primo tempo, la Roma batte 1-0 il Leicester nel match di ritorno della semifinale di Conference League e accede alla finale dove affronterà il Feyenoord che ha eliminato il Marsiglia. Gara perfetta per la formazione di Mourinho che parte contratta ma poi crea due palle gol con Pellegrini e trova il gol con Abraham. Nella ripresa, il Leicester attacca a testa bassa ma non riesce a creare particolari pericoli a Rui Patricio. La Roma agisce prevalentemente in contropiede e porta a casa un successo preziosissimo. I giallorossi sono l’unica squadra italiana in una finale europea in questa stagione.