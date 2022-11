Abraham: “Sarei voluto essere al Mondiale. Non ho l’ansia di tornare a giocare ora”

Tammy Abraham è con la Roma in tournée in Giappone ma ripensa al Mondiale in Qatar che gli è sfuggito. L'inglese sperava di poter essere tra i giocatori convocati dal CT Southgate ma è rimasto piuttosto deluso.

Anche per questo, adesso, l'attaccante non sembra così desideroso di tornare in campo. "Non sono così ansioso di tornare a giocare, mi godo la Coppa del Mondo e mi alleno per gennaio", le sue parole riprese dal Corriere dello Sport. "Mi sarebbe piaciuto essere in Qatar, ma credo che questo tipo di situazioni ti facciano crescere come calciatore e come uomo. Sono ancora giovane, devo crescere e migliorare"