Abramovich, perso il Chelsea vuole acquistare un nuovo club

Il potente uomo d'affari russo pensa ad un'altra squadra di calcio dopo il Chelsea

Il potente uomo d'affari russo venderà il club inglese prossimamente ma non sembra essere intenzionato a lasciare il mondo del calcio. Come riportato dal Sun , che cita il giornale turco Fanatik, il magnate russo starebbe pensando ad una nuova squadra, questa volta nel campionato di Super Lig, in Turchia.

Non ci sono troppe informazioni in merito a quella che sarebbe una notizia clamorosa ma pare che le mire di Abramovich sarebbero per il Gotzepe, attualmente 18° in Super Lig in piena lotta per non retrocedere nella seconda divisione del Paese.