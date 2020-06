Abramovich, tra mercato Chelsea e… l’Urlo di Munch: giallo sull’acquisto di una delle quattro versioni dell’opera

Roman Abramovich potrebbe aver acquistato per circa 95 milioni di sterline una delle quattro versioni esistenti della nota opera d’arte “L’Urlo”. Dalla Russia, nelle scorse ore, le indiscrezioni avevano commentato come il patron del Chelsea sarebbe diventato il nuovo proprietario del noto dipinto di Edvard Munch.

Ora però, secondo il Sun, ci sarebbe stata la smentita. Abramovich avrebbe negato di essere entrato in possesso di una delle versioni dell’opera d’arte. L’asta, che sarebbe andata in scena lo scorso 2 maggio presso la famosa casa Sotheby’s di New York avrebbe visto l’Urlo essere venduto ad un evidente collezionaista appassionato. I rumors danno il magnate russo come uno dei potenziali personaggi che lo avrebbero acquistato ma il tabloid inglese, invece, non è d’accordo. Tra mercato del Chelsea e arte, però, Abramovich sembra non volersi tirare indietro davanti a certe spese assolutamente dispendiose…