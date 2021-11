Dilettanti, presidente fa uso di ‘Var’ fai da te per dimostrare correttezza squadra, tifosi e dirigenti

Il presidente dell'Ac Piné, Giuliano Avi, replica alle accuse di offese rivolte alla sua tifoseria

Insulti e offese pesanti ad arbitro e giocatori avversari. Queste sono le accuse rivolte ai tifosi dell'Ac Pinè, club del Comune di Baselga di Pinè in Trentino, dopo il match contro il Paganella, andato in scena a Lavis, domenica 31 ottobre. Un match valido per la Prima Categoria Girone C. Tuttavia il presidente della squadra, Giuliano Avi, non accetta fino in fondo la versione dei fatti. Da una parte le scuse a chi è stato offeso; dall'altra l'accusa di poca sportività da parte dei padroni di casa, con tanto di video per supportare la propria teoria. Una sorta di Var fai da te per dimostrare che tifosi e dirigenti pinetani non sono incivili e che non hanno mai insultato arbitro e giocatori avversari.