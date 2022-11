Accendere luci a San Siro costa 12 mila e il Codacons chiede stop a gare serali

"Una vera e proprio follia per un solo incontro di calcio, considerato che equivale a 10 volte il consumo medio di una famiglia italiana in un anno - afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli - E' il momento che anche la Lega Calcio intervenga in questa situazione di enorme difficoltà, limitando al più possibile i consumi energetici. Purtroppo in questo momento tutti dobbiamo fare dei sacrifici, ed il primo passo sarebbe quello di vietare le partite serali spostando gli incontri in momenti della giornata in cui è sufficiente la luce solare. Scriveremo alla Lega Calcio per chiedere un intervento deciso sul tema" – conclude Donzelli.