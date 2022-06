Accordo di collaborazione tra la FIGC e la Federcalcio Messicana

Il presidente Gravina e il presidente della FMF De Luisa hanno firmato un accordo per lo sviluppo del calcio in entrambi i paesi e la cooperazione tra le massime Leghe di Italia e Messico

L'accordo, che durerà inizialmente due anni, mira a rafforzare i legami di collaborazione tra le due Federazioni e le due Leghe per lo sviluppo e la promozione del calcio e favorire lo scambio di best practice in entrambi i Paesi. Saranno avviate attività e iniziative specifiche, tra cui spiccano lo scambio di conoscenze per migliorare i programmi di formazione per allenatori, tecnici e arbitri e la condivisione attraverso incontri e seminari, di competenze su temi quali Management dello Sport, Marketing, Medicina dello Sport, Responsabilità Sociale, Integrity, Fair Play Finanziario, Diritti Tv e Tecnologia.