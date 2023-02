Acerbi: “Senza tumori sarei in serie B. Scudetto Inter? Vi dò la percentuale”

Il centrale interista e della Nazionale si racconta.

Redazione ITASportPress

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Francesco Acerbi, difensore dell'Inter e della Nazionale italiana. Non solo calcio, campionato e Champions League nelle sue parole, ma anche un messaggio ai giovani, sportivi e non, relativo alla vita e al modo di porsi "alla giornata".

Prendendo spunto dalla sua malattia, la lotta ai tumori, Acerbi ha detto: "Nella vita mi è sempre servita una sfida. Prima con mio padre, poi con la malattia e ora con me stesso. Con l'ambizione di migliorare ancora, reagendo e facendosi aiutare. Dopo i due tumori io l'ho fatto con uno psicanalista, mi spiegò come fare lo step. Nella sofferenza bisogna combattere. Senza la malattia, a 28 avrei smesso di giocare o sarei in Serie B, che ne so, al Cittadella... Con i tumori è iniziata la mia vera carriera: mi hanno dato una seconda possibilità".

Passando ai discorsi di campo, poi. "Scudetto? Il Napoli è una macchina da guerra, ma non dirò mai che per lo scudetto è finita: abbiamo ancora il 5% di possibilità e dobbiamo crederci. Loro dovrebbero rallentare, ma noi dobbiamo pensare di poter vincerle tutte. Avremmo dovuto avere 5-6 punti in più. E allora, con lo scontro diretto di ritorno ancora da giocare, il distacco sarebbe stato meno duro...".