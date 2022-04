Acireale sempre più su: 6-1 al Biancavilla e Gelbison a -5

Tutto facile per i granata a Biancavilla

L'Acireale di Ciccio Lodi è un treno in corsa. Dopo aver battuto la capolista Gelbison per 1-0 ad Aci Sant'Antonio la scorsa settimana, oggi la squadra granata nel match di recupero della 28a giornata di Serie D ha travolto a domicilio il Biancavilla con il punteggio tennistico di 6-1. Match senza storia sul sintetico "Orazio Raiti" di Biancavilla nonostante il gol in avvio dei padroni di casa di Spadoni. Poi si è scatenato Ricciardo che ha realizzato una tripletta nel primo tempo che si è chiuso sul 3-1. Nella ripresa altri tre gol granata di Ricciardo, Russo e Viglianisi per il definitivo 6-1. Acireale adesso con due partite da recuperare è terzo con 63 punti, a -5 dalla capolista Gelbison. Il Biancavilla sempre più ultimo con 14 punti. Prossimo match dei granata in trasferta contro il Real Aversa. Il tecnico De Sanzo ha commentato la gara: "C'è stato all'inizio un calo di tensione ma poi l'abbiamo ribaltata alla grande. Domenica avremo un test importante e oggi ho fatto rifiatare qualcuno. Crediamo alla promozione e dobbiamo crederci tenendo l'attenzione alta".