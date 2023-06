Adailton: “Genoa, promozione che emozione! Gilardino? Ecco cosa gli è rimasto del giocatore”

A Il Secolo XIX, Adailton , storico ex giocatore e ora allenatore, ha parlato della promozione del Genoa , sua ex squadra, e del grande cammino fatto in cadetteria con mister Gilardino che è stato anche suo compagno di squadra.

"Ho seguito su Instagram cosa stava accadendo a Marassi e mi sono emozionato. Una squadra come il Genoa con una tifoseria come quella rossoblù non può restare in Serie B. E credo che questa proprietà voglia recitare un ruolo da protagonista anche in A", ha detto Adailton. "Analogie tra mia promozione del 2007 e questa attuale? Il nostro fu un campionato particolare, difficilissimo: c’erano squadre come Juve, Napoli e Bologna. Ciò che rende simili le due promozioni è questa incredibile voglia di tornare in Serie A da parte della tifoseria, della squadra e della società. Ho visto qualche spezzone di partita. Lo spirito che avevamo noi nel 2007 era lo stesso che aveva la squadra quest’anno".