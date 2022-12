Adana Demirspor-Sampdoria: orario amichevole e dove vederla

Adana Demirspor-Sampdoria, le ultime

La Sampdoria cerca idee e compattezza in vista della ripresa della stagione a gennaio. La formazione di Stankovic, in ritiro in Turchia, proverà a capire come poter uscire dal momento negativo. Utilissima, in tal senso, la sfida amichevole odierna contro l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella. La formazione blucerchiata, come si legge sul sito ufficiale del club, sosterrà questa mattina una rifinitura per poi dirigersi sul campo dei rivali per il match. Regolarmente in gruppo Gonzalo Villar nell'allenamento di ieri, mentre differenziato sul campo per Andrea Conti e Harry Winks. Out Quagliarella, infortunatosi al ginocchio.