Adani, che stoccata ad Allegri: “Parli meno e alleni di più. Perché Barcellona e Arsenal non lo hanno scelto?…”

Parole dure da parte di Daniele Lele Adani nei confronti di Massimiliano Allegri. L’ex difensore ha parlato nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato su Sky dell’ex tecnico della Juventus non risparmiandogli delle critiche.

L’attuale opinionista è tornato sulla divergenza di vedute con l’allenatore livornese: “Non ho mai visto la Juve di Allegri giocare come il River di Gallardo. Il suo problema è quando parla, non quando allena. Dovrebbe parlar poco e allenare tanto perché dimostra di saper vincere. Io gli direi: ma come mai a un allenatore che ha vinto cinque scudetti il Barcellona gli ha preferito Quique Setién che ha allenato Las Palmas e Betis. E l’Arsenal gli ha preferito Arteta, che non ha mai allenato e che era il vice di Guardiola al Manchester City”.