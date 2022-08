Adani: “Cristiano Ronaldo? Da capire chi abbia bisogno di lui a certe condizioni”

Dove giocherà Cristiano Ronaldo questa stagione? Per il momento pare al Manchester United ma il suo futuro è decisamente incerto visto i tanti rumors che circolano sul suo conto e l'inizio di stagione non esattamente da protagonista. A parlare proprio del portoghese è stato, intervenendo alla Bobo TV, la trasmissione su Twitch TV con Vieri, Cassano e Ventola, anche Lele Adani .

L'ex difensre ha speso alcune parole sull'asso ex Real Madrid e Juventus facendo il punto su quello che potrebbe essere il suo prossimo destino: "Lo posso vedere ancora in un contesto dove è protagonista, ma va capito quanto le sue esigenze corrispondano a quelle dei club che lo vanno a tesserare", ha detto Adani. "Ten Hag ha il diritto di provare gli altri perché inizia un ciclo, quindi il dubbio ora su CR7 è: precario, ma utile oppure vai da un'altra parte?". E ancora: "Bisogna capire a certe condizioni chi ha bisogno di lui, ma è lecito che non sia più lo stesso di 4 anni fa".