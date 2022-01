Adani dice sì a Balotelli in Nazionale: “Può dare follia e fantasia”

Il commento dell'ex calciatore

Dopo i tanti rumors, ieri è arrivata anche l'ufficialità: Mario Balotelli torna in Nazionale, almeno per lo stage previsto in questi giorni. L'Italia e Roberto Mancini potrebbero dunque tornare a contare sul talento di Super Mario in vista degli appuntamenti di marzo per i playoff per accedere al Mondiale in Qatar. La decisione di richiamare l'attaccante ex Inter e Milan, però, non ha convinto proprio tutti. Sono diversi i pareri anche illustri a tal proposito. Positivo, quello di Lele Adani che, intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, ha commentato così la sorprendente convocazione del centravanti: "Mancini guarda oltre lo stage, sa bene che in una-due partite Balotelli ti può dare quella follia e quella fantasia che ti garantiscono in pochi. Mancini ha bisogno di Balotelli e lo conosce bene, questa chiamata è sicuramente intrigante".