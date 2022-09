Adani duro: “Di Maria espulso? Ha preso tutta la negatività della Juventus…”

Il commento dell'ex difensore sull'espulsione del Fideo in Monza-Juventus.

Momento complicato in casa Juventus con l'ennesimo risultato non all'altezza. Nell'ultimo turno di campionato, nella sfida contro il Monza, ecco il k.o. inatteso per gli uomini di Allegri - ieri squalificato -. Una sconfitta maturata anche a causa dell'inferiorità numerica generata dal cartellino rosso preso da Angel Di Maria. Un'espulsione che Daniele Lele Adani, parlando a Rai Sport, ha spiegato senza giri di parole.