Adani e l’errore di Donnarumma: “Ha forzato la giocata. E fuori dal campo…”

Oltre al duro 5-2 subito dall' Italia dalla Germania nella quarta giornata di Nations League, nel post partita sono state scintille ai microfoni della Rai con Gianluigi Donnarumma protagonista. Il portiere, autore di qualche parata importante ma anche di diversi errori come quello in occasione del 4-0 dei tedeschi, ha risposto in malo modo alla giornalista che gli aveva chiesto conto dello sbaglio. Una reazione che non è piaciuta neppure a Lele Adani , storico ex difensore, ma anche commentatore tecnico in occasione delle ultime gare della Nazionale.

Proprio Adani, con la sua solita lucidità e competenza, ha ragionato su quanto accaduto in campo e fuori al portierone ex Milan: "Mi aspetto che la cosa si sistemi", ha detto l'ex giocatore riguardo allo sbaglio di Donnarumma. "Si può analizzare la cosa in modo diverso. Donnarumma ha sbagliato un po' troppi palloni dietro e quando fai un determinato tipo di giocata devi essere sicuro che i giocatori siano messi bene per ripartire. Il giocatore messo bene era Bastoni, non cerchi una forzatura. Nel rivedere questa azione si renderà conto di aver forzato non solo in campo ma anche fuori dl campo".