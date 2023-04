Adani: “Inter sfortunata ma non solo. Benfica? Servirà perfezione”

Momento delicato in casa Inter con la formazione nerazzurra reduce da un altro stop in campionato, questa volta con il pareggio contro la Salernitana . La squadra di Inzaghi è chiamata a rialzarsi subito con la sfida dei quarti di finale di Champions League in programma la prossima settimana contro il Benfica. Di questo, e non solo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport Lele Adani .

Si passa poi alla gara con il Benfica in Champions: "Il Benfica avrà anche perso ieri con il Porto, ma è una squadra che in tutta la stagione ha sbagliato sì e no una o due partite, un po’ come il Napoli. È forte e mette in campo la direzione tecnica di Rui Costa nella sua massima espressione e le idee di un allenatore bravo come Roger Schmidt. Io mi aspetto che i portoghesi facciano la loro solita partita di dominio del ritmo e del gioco. L’Inter dovrà essere perfetta e fortunata lì dove non lo è stata di recente: nelle due aree di rigore".