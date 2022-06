Adani, la replica a chi gli dice che non era bravo come calciatore: “C’è una data…”

Anche quelle più scomode. Come riportato da Fanpage, Adani ha avuto modo di replicare a chi lo giudica per il suo passato da calciatore dicendogli che non era abbastanza bravo e che ore, nonostante una carriera non al top, si permette di dare giudizi agli attuali giocatori.

Alla riflessione di uno spettatore che gli parlava di rimpianti per la bravura dei difensori alla sua epoca rispetto a quelli di oggi, Adani ha detto: "No e ti spiego il perché. Io sono partito da un paese di 5000 persone, giocavamo col mio migliore amico che avevamo i due cancelli in orizzontale, quindi era un campo non simmetrico. Si partiva da lì e si sperava che ti chiamasse la Sammartinese per poter indossare quella maglia neroverde. Cioè, capisci che allora tu sei sempre in mezzo alla fila. Ma ti voglio dire questo: sai quanti calciatori hanno giocato in Nazionale italiana? Questo sai a chi lo dico? Ai tuoi colleghi o qualcheduno che dice ‘come calciatore eri mediocre'. Perché invece di dirti ‘sei bravo come commentatore' ti dicono ‘eri scarso come calciatore'. Uno non è che se deve fare un complimento, prima deve tagliare le gambe…".