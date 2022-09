Adani, stoccata ad Allegri: “Rimasto due anni fermo senza aggiornarsi”

Parole molto dure quelle che arrivano dalla Bobo Tv, appuntamento social sulla piattaforma Twitch, da parte di Lele Adani . L'ex difensore, parlando in compagnia di Vieri, Ventola e Cassano, si è soffermato ad analizzare il weekend di calcio italiano ed in particolare spiccano le dichiarazioni sulla Juventus di Massimiliano Allegri , sconfitta dal Monza.

"La gente non ce la fa più. Sta facendo del male a se stesso in primis, a tutti i tifosi della Juventus, alla società. È rimasto solo e continua ad attirarsi negatività e prende anche in giro", ha detto Adani su Allegri. E ancora: "Se c’era una cosa impossibile da fare era fare peggio dell’anno scorso. La Juventus quest’anno è peggio dello schifo dell’anno scorso. Lui è rimasto fermo due anni senza aggiornarsi mentre gli altri pedalavano".