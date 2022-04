Adani: “Vi dico quali sono le tre squadre migliori del calcio moderno”

Il commento dell'ex difensore

AL TOP - "Barcellona di Guardiola e il Milan di Sacchi, oltre all’Ajax-Olanda di Cruyff, sono le tre squadre più grandi al mondo", ha detto Adani. "Poi il primo è quello che ci è più vicino, ci appare più moderno. Il Milan di Sacchi ha quasi inventato il fuorigioco con una difesa altissima che mandava in fuorigioco gli avversari anche di 18 metri. Il Barça di Pep invece ha svoltato facendo il possesso palla: mai nessuno aveva tenuto tanto il pallone fra i piedi e in quella maniera. Poi, se per caso lo perdevano, lo recuperavano immediatamente in quattro secondi. Queste sono state le due grandi rivoluzioni degli ultimi decenni", il commento dell'ex difensore.