Addio all’arbitro Puhl: diresse Italia-Brasile del ’94

L'arbitro fu anche protagonista in negativo del match tra Italia e Spagna

Per certi aspetti è stato uno dei volti iconici del Mondiale 1994 negli Stati Uniti. E' stato lui a sancire la vittoria del Brasile sull'Italia ai calci di rigore, nella finale divenuta celebre per gli errori dal dischetto di Franco Baresi, Daniele Massaro e Roberto Baggio, vanificando la prodezza iniziale di Gianluca Pagliuca. A dirigere quella gara c'era lui, Sándor Puhl. Il fischietto ungherese è scomparso oggi a 65 anni. In carriera fu votato per quattro volte consecutive miglior arbitro del mondo tra il 1994 e il 1997.