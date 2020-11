Addio Maradona, i rivali del River Plate omaggiano il Pibe: “Sei senza fine”

Il calcio piange il suo numero 10 più famoso. Diego Armando Maradona è morto a Tigre, in Argentina, per una crisi cardiorespiratoria. Il Pibe de oro si era affermato in patria prima con l’Argentinos Juniors e poi al Boca Juniors. Proprio con gli xeneizes ha conquistato il primo campionato in carriera al termine di un duello rusticano contro il River Plate. La formazione biancorossa, storica rivale dei gialloblu, non ha mai dimenticato quel dualismo. Oggi però attraverso i suoi social ha dedicato un pensiero speciale a Maradona: accanto alla data della morte campeggia il simbolo dell’infinito. Un modo particolare per ricordare che Diego è una leggenda senza fine.