Addio Maradona, Tyson distrutto: “Eri uno dei miei eroi e un amico”

Il ritorno sul ring si avvicina per Mike Tyson. L’ex campione del mondo dei pesi massimi tornerà a boxare sabato nella notte italiana contro Roy Jones Jr, pluricampione del mondo in diverse categorie di peso tra gli anni ‘90 e il 2000. Tuttavia “Iron Mike” non vivrà la sfida con il cuore leggero. La scomparsa di Diego Armando Maradona ha colpito fortemente anche il pugile statunitense. Lo stesso Tyson ha affidato ai social i suoi pensieri: “La Mano di Dio, Maradona, ci ha lasciati. Nell’86’ abbiamo vinto entrambi i rispettivi campionati. Ci hanno paragonato spesso. Era uno dei miei eroi e un amico. Lo rispettavo tanto. Ci mancherà molto”.