Addio Pietro Anastasi: morto a 71 anni l’ex Juventus

Pietro Anastasi è morto all’età di 71 anni. Il calcio piange l’ex bomber della Juventus con la quale vinse ben 3 titoli in Italia e un Europeo con la maglia azzurra della Nazionale. A darne la notizia è stato il sito ufficiale della società bianconera: “Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus, per il calcio italiano e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pietro Anastasi ci ha lasciato”.

Anastasi era un centravanti veloce e acrobatico nonostante l’altezza non fosse dalla sua. Ha segnato 105 gol in serie A di cui 78 con la Juventus dove vinse il titolo di capocanniere nel 1968 e poi tre scudetti nella prima metà degli anni 70. Passato all’Inter nel 1976 nello scambio con Roberto Boninsegna. A Milano vince la Coppa Italia del 1978, prima di chiudere la propria carriera tra Ascoli e Lugano.