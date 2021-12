Addio Totogol: ufficiale lo stop dal gennaio 2022

Pensato dal Coni nel 1992 per rilanciare il calo di popolarità del Totocalcio, il Totogol esordì in forma sperimentale il 30 maggio 1994

Cala il sipario su Totogol che a partire dal gennaio 2022 non sarà più disponibile. Lo ha stabilito l’Agenzia Dogane e Monopoli che nel provvedimento, come riporta l’agenzia specializzata Agipronews, viene annunciata la chiusura dei concorsi proprio in concomitanza della partenza del Nuovo Totocalcio. Insieme al Totogol verranno definitivamente chiusi anche i concorsi “Il9”, sempre collegato al Totocalcio, e “Big Match”, una variante che invece prevede pronostici su sette eventi. Dal mese prossimo, inoltre, tutti i concessionari di scommesse sportive saranno tenuti a offrire sui loro palinsesti la nuova modalità del Totocalcio.