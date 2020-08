Adebayor: “Senza Cristiano Ronaldo il Real Madrid ha perso tanto. Uno come lui nasce una volta ogni 200 anni”

Interessante intervista rilasciata dall’attaccante Emmanuel Adebayor ai microfoni di AS. L’ex attaccante tra le altre anche del Real Madrid, ha risposto ad alcune domande in riferimento al prossimo impegno dei blancos in Champions League contro il Manchester City nella sfida di ritorno degli ottavi di finale. La squadra spagnola dovrà ribaltare l’esito del match d’andata terminata per 2-1 in favore dei Citizens.

Adebayor: “Con Cristiano Ronaldo il Real Madrid poteva battere il City”

“Se il Real Madrid può eliminare il Manchester City? Se mi aveste fatto questa domanda due anni fa, avrei detto di sì”, ha commentato Adebayor che poi ha spiegato: “Con Cristiano Ronaldo il Real Madrid sarebbe il favorito. Ronaldo è una macchina da gol. Può decidere l’esito della partita in qualsiasi momento. Sto parlando di un giocatore che dà ad una squadra 50 goal per stagione. Il Real Madrid ha perso la gara d’andata e sarà difficile per la squadra superare il turno”. “In ogni caso non è impossibile perché hanno giocatori come Karim Benzema, Marcelo, Thibaut Courtois. E poi i blancos sono abituati a giocare grandi partite. Il Real Madrid ha perso tanto con la partenza di Cristiano Ronaldo. E lo ha capito non quando è partito o per cosa hanno perso, ma quando realizzano cosa avrebbero potuto ancora vincere se fosse rimasto. Forse hanno pensato di trovare un altro giocatore come lui, ma giocatori come CR7 appaiono una volta ogni 200 anni“.

