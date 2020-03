Adesso è ufficiale: Inter – Getafe e Siviglia – Roma non si giocheranno

Il Coronavirus continua a fermare anche lo sport. Il dilagare del virus ha messo in ginocchio moltissime discipline che hanno visto molteplici gare essere rinviate a data da destinarsi. Tra queste discipline anche il calcio è stato toccato in maniera diretta. L’epidemia ha fatto sì che la Serie A si fermasse, così come le competizioni europee.

UFFICIALE – Era infatti nell’aria la notizia della Uefa riguardo la sospensione di Inter – Getafe e Siviglia – Roma. Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità: “Come risultato delle restrizioni dei voli tra Italia e Spagna imposte dal governo spagnolo, Siviglia-Roma e Inter-Getafe non si disputeranno. Ulteriori comunicazioni a riguardo arriveranno più avanti“.