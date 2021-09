Adios Sergio Ramos, Real Madrid ha il “muro” Militao: contro Inter statistiche da urlo

Se da sponda Inter c’è grande rammarico per l’esito della prima uscita stagionale in Champions League contro il Real Madrid, dall’altra, invece, c’è grande gioia per la vittoria e per una prestazione individuale molto...

Redazione ITASportPress

Se da sponda Inter c'è grande rammarico per l'esito della prima uscita stagionale in Champions League contro il Real Madrid, dall'altra, invece, c'è grande gioia per la vittoria e per una prestazione individuale molto importante che non fa rimpiangere l'ex capitano Sergio Ramos, partito questa estate direzione Psg.

Ebbene sì, perché nel primo match di Champions League dei blancos dopo l'addio del Gran Capitan, ha ben figurato Eder Militao, erede al centro della difesa proprio dello spagnolo. Come mostrato sui social dal noto account di statistiche Squawka Football, la prova del difensore è stata di altissimo livello.

Un nuovo muro per il Real Madrid di Carlo Ancelotti con il brasiliano che ha completato il 100% dei passaggi effettuati, vinto cinque duelli, recuperato quattro palloni e bloccato tre conclusioni dei nerazzurri. Come scrive lo stesso profilo di dati statistici su Twitter..."Sergio who?", facendo riferimento a Sergio Ramos. Con un Militao così, l'ex blancos sembra essere, apparentemente, dimenticato.