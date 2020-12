Adriano Galliani è il manager sportivo italiano più noto

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è il dirigente sportivo italiano più noto secondo i dati raccolti dalla Ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos. Come riporta Calcio e Finanza, l’ex Milan ha trionfato in questa speciale graduatoria davanti a personalità come il Presidente del CONI Giovanni Malagò e il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

I dati della ricerca

A partire da quest’anno Sponsor Value, la ricerca demoscopica continuativa che dal 2001 StageUp e Ipsos realizzano sull’impatto di comunicazione dei principali eventi sportivi, dedicherà un approfondimento di fine anno sulla notorietà e sul gradimento dei dirigenti sportivi e sulla conoscenza da parte degli italiani del tema sportivo/istituzionale che, nel corso dell’anno, ha raccolto il maggior interesse: nel 2020 la Legge di Riforma dello Sport.

I dati raccolti da 5 al 12 novembre 2020 hanno visto trionfare sotto l’aspetto della notierità tra i dirigenti sportivi, proprio l’attuale addel Monza Adriano Galliani (conosciuto dal 64%degli interessati allo sport). Alle sue spalle il Presidente del CONI Giovanni Malagò (56%) e poi il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora (53%). A seguire anche il membro del CIO Franco Carraro(38%), il Presidente della Federbasket ed ex Presidente del CONI Gianni Petrucci(32%), il neo ad della F1 Stefano Domenicali(28%), il Presidente della Federcalcio Gabriele Gravina(26%), il Presidente della Lega Calcio Serie A Paolo Dal Pino(10%) e i Presidenti della Lega Basket Serie A e Lega Volley Serie A, Umberto Gandinie Massimo Righi, entrambi con l’8%.

Se, invece, viene valutato il gradimento, Stefano Domenicali diventa il manager sportivo più apprezzato con il 35% degli interessati che ha espresso un voto compreso tra l’8 e il 10.