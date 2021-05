Adriano nella Walk of Fame del Maracanà: lacrime social appresa la notizia

L'ex attaccante mostra l'emozione via social

Tutto vero. Adriano nella Walk of Fame del Maracanà . Dopo i rumors arrivati nelle scorse ore , la notizia è diventata ufficiale e darne conferma è stato il diretto interessato. L'Imperatore, con un passato in Serie A con le maglie di Parma, Inter e Roma, è stato inserito tra i giganti del calcio brasiliano nell'impianto per eccellenza del Brasile.

Una notizia davvero eccezionale per l'ex centravanti che, una volta appresa l'ufficialità dell'evento non ha saputo trattenere la sua emozione. Una gioia che si è trasformata subito in lacrime di felicità rigorosamente documentate via social. Su Instagram Adriano ha pubblicato una serie di foto con sua madre e un messaggio eloquente: "Ecco quando ho ricevuto la notizia del mio ingresso al Maracanà. Grazie di tutto", la frase scritta dall'Imperatore.