Adriano salta la finale di Champions: ha perso l’aereo per colpa di… tre feste

Tre feste e un aereo perso: Adriano non va alla finale di Champions League dove avrebbe dovuto essere protagonista come commentatore per ESPN.

Adriano non si smentisce e questa volta la combina grossa. Dopo aver scommesso duemila euro circa sulla vittoria dell'Inter nella finale di Champions, l'Imperatore non è riuscito a raggiungere Istanbul in tempo per commentare la partita. L'ex bomber sarebbe dovuto essere appunto commentatore per ESPN ma alla fine non ci è riuscito. Il motivo? Secondo quanto riportano i media brasiliani, ripresi da Sportmediaset, l'ex attaccante nerazzurro avrebbe preso parte a tre feste a Rio de Janeiro la sera prima della partenza e poi avrebbe perso il volo per la Turchia.